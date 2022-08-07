Четыре сухогруза с зерном вышли 7 августа из портов Украины

Аргументы Недели → Экономика 13+

7 августа 2022, 10:09 Источник: ТАСС

зерно, https://unsplash.com/photos/pcW5bR7gSJ4

Утром в воскресенье, 7 августа, из двух украинских портов вышли четыре сухогруза с зерном. Соответствующую информацию предоставили журналистам ранее сегодня сотрудники Министерства обороны Турции.

В сообщении говорится, что из украинских портов вышли судно "Мустафа Неджати" с 6 тысячами тонн подсолнечного масла, которое направляется в Италию, сухогруз "Стар Хелена" с 45 тысячами тонн подсолнечника, который следует в Китай, судно "Глори", которое перевозит в Стамбул 66 тысяч тонн кукурузы и сухогруз "Риво Уинд", вывозящий 44 тысячи тонн кукурузы в Искендерун.