Шольц призвал Россию забрать турбину для «Северного потока»

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11 августа 2022, 13:32 Источник: РИА "Новости"

канцлер ФРГ Олаф Шольц, Kay Nietfeld/globallook.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в рамках большой летней пресс-конференции заявил, что России следует прекратить "использовать иллюзорные аргументы" и забрать турбину Siemens для газопровода "Северный поток".

Олаф Шольц, отвечая на вопрос представителя СМИ о том, считает ли он, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, который в июле посетил Москву, встретился с российским лидером Владимиром Путиным, а затем заявил о необходимости ввести в строй трубопровод "Северный поток – 2", может быть полезен как посредник, подчеркнул, что не знает, удалось бы политику принести пользу в данном вопросе.

Шольц также отметил, что, если говорить о турбине для "Северного потока", то он позаботился, чтобы все смогли ее увидеть и убедиться, что она готова. Канцлер ФРГ добавил, что Россия должна забрать оборудование.