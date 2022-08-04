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Песков заявил, что «Газпром» хочет получить турбину для «Северного потока», но для этого нужны документы

, 14:16 Источник: РИА "Новости"

Песков заявил, что «Газпром» хочет получить турбину для «Северного потока», но для этого нужны документы
Северный поток, Stefan Sauer/dpa

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что "Газпром" очень хочет получить отремонтированную турбину для "Северного потока", однако для этого необходимы соответствующие документы.

Дмитрий Песков подчеркнул, что Евросоюз может говорить одно, но сервисное обслуживание оборудования на постоянной основе осуществляет британская дочка немецкой компании Siemens в соответствии с британской юрисдикцией.

Именно поэтому, по словам пресс-секретаря президента России, на фоне тех санкций, которые были введены в отношении "Газпрома" и в отношении РФ, российская компания должна застраховать свою собственность и получить необходимые документы по турбине.

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