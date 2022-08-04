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«Коммерсантъ» сообщает, что ФРГ не видит препятствий для отправки «Газпрому» турбины для «Северного потока»

, 09:15 Источник: Коммерсантъ

«Коммерсантъ» сообщает, что ФРГ не видит препятствий для отправки «Газпрому» турбины для «Северного потока»
турбина для газопровода, Bernd Thissen/dpa

Издание "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщило, что власти Германии к настоящему моменту предоставили "Газпрому" подтверждение возможности прохождения таможни турбиной для "Северного потока".

По данным журналистов, немецкая компания Siemens Energy уже направила "Газпрому" очередную партию документов, которые ранее запросила российская сторона как гарантию надежности поставок турбин для компрессорной станции "Портовая". В частности, было получено решение Федерального ведомства экономики и экспортного контроля ФРГ о возможности экспорта оборудования для газопровода из Германии в РФ.

В письме, которое "Газпром" получил 3 августа, немецкое ведомство подчеркивает, что не требуется отдельное разрешение на транспортировку турбины, так как она не подпадает под какие-либо рестрикции. 

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