«Газпром» заявил, что возврат турбины на «Северный поток» невозможен из-за действий Siemens

Аргументы Недели → Экономика 13+

3 августа 2022, 21:37 Источник: "Интерфакс"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на фоне отремонтированной турбины. Фото: IMAGO/Christoph Reichwein/globallook.com

«Газпром» заявил в среду, что поставка турбины на компрессорную станцию «Портовая» «Северного потока-1» невозможна из-за действий компании Siemens.

«Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», - говорится в сообщении компании.

Как пояснили в «Газпроме», сложности возникли из-за того, что из Канады турбину повезли не прямиком в Россию, а в ФРГ (это не было согласовано с «Газпромом). Теперь, из-за санкционного режима, «Газпрому», чтобы получить отремонтированную турбину, нужно добиться гарантий неприменения санкций не только от Канады, но и от Великобритании и Евросоюза.

2 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не владеет информацией о местонахождении турбины.