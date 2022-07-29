Источник сообщил РИА «Новости», что первое судно с зерном может покинуть порт Одессы в течение дня

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29 июля 2022, 10:06 Источник: РИА "Новости"

баржи, https://unsplash.com/photos/CpsTAUPoScw

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил представителям средств массовой информации утром в пятницу, 29 июля, что первое судно с зерном может выйти из порта украинского города Одесса уже сегодня.

По словам инсайдера, первое судно с зерном отправится из Одессы в пятницу, если не будет форс-мажора. Источник не уточнил, что подразумевается под "форс-мажором".

Напомним, в четверг заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс также заявил, что первое судно с зерном с Украины может выйти из одесского порта уже "сегодня или завтра".