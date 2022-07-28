Постпред Украины при ООН Кислица подтвердил заинтересованность Киева в исполнении «продуктовой сделки»

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28 июля 2022, 20:00 Источник: РИА "Новости"

флаг ООН, IMAGO/MARC JOHN

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица заявил в четверг, 28 июля, что Киев заинтересован в исполнении заключенной в Стамбуле "продуктовой сделки".

Сергей Кислица в рамках брифинга сегодня подчеркнул, что украинская сторона вновь подтверждает искреннее желание заставить работать трехсторонние договоренности, которые ранее были достигнуты в Турции.

Напомним, 22 июля в Стамбуле были подписаны многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт, а также о содействии РФ вывозу зерна с территории Украины.