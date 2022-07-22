Журналисты сообщают, что Украина подписала свою часть продуктовой сделки с Турцией и ООН

Представители средств массовой информации сообщили днем в пятницу, 22 июля, что Украина к настоящему моменту подписала свою часть "продуктовой сделки" с Турцией и Организацией Объединенных Наций.
Согласно последним данным, доумент, о котором идет речь, был подписан министром инфраструктуры Украины Александром Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш",
Ранее сегодня советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет подписывать "продуктовую сделку" с Российской Федерацией – соглашение будет заключено с Турцией и ООН.