Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что Украина подпишет «продуктовую сделку» только с Турцией и ООН

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22 июля 2022, 14:46 Источник: РИА "Новости"

Киев, https://unsplash.com/photos/ajo5SEDOtdo

Советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк в пятницу заявил, что Украина не будет подписывать "продуктовую сделку" с РФ – соглашение будет заключено с Турцией и ООН.

Михаил Подоляк подчеркнул, что украинская сторона не подписывает никаких документов с Российской Федерацией – соглашение заключается с Турцией и Организацией Объединенных Наций. Киев берет на себя обязательства именно перед ними. Россия, по словам главы офиса Владимира Зеленского, подписывает зеркальное соглашение с Анкарой и ООН.

Напомним, днем в пятницу, 22 июля, глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл в Стамбул, где он позже примет участие в церемонии подписании документов по "зерновому вопросу".