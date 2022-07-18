Евросовет согласовал пятый транш военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро

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18 июля 2022, 13:42 Источник: РИА "Новости"

глава Евросовета Шарль Мишель, photonews.at/Georges Schneider v

Глава Европейского совета Шарль Мишель в понедельник, 18 июля, заявил, что к настоящему моменту Совет ЕС согласовал пятый транш военной помощи Украине. Речь идет о сумме 500 миллионов евро.

Шарль Мишель подчеркнул, что приветствует политическое соглашение Совета Европейского союза по пятому траншу для Киева. Таким образом, общее финансирование вооружения Украины доведено до 2,5 миллиарда евро.

Напомним, информационное агентство Bloomberg в пятницу, 15 июня, сообщило, что Европейский союз из-за серьезных проблем в экономике направит на помощь Украине один миллиард евро вместо запланированных девяти.