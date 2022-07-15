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Аргументы Недели Экономика 13+

Bloomberg сообщает, что ЕС отправит Украине один миллиард евро вместо девяти из-за экономических проблем

, 10:22 Источник: РИА "Новости"

Bloomberg сообщает, что ЕС отправит Украине один миллиард евро вместо девяти из-за экономических проблем
флаг Евросоюза, https://unsplash.com/photos/Q3CO1ZOZ6ZI

Информационное агентство Bloomberg в пятницу, 15 июня, сообщило, что Европейский союз из-за серьезных проблем в экономике направит на помощь Украине один миллиард евро вместо запланированных девяти.

В публикации подчеркнули, что крупная помощь Киеву, которую обещал в мае ЕС, отодвигается на второй план, поскольку содружество стоит на пороге серьезных экономических проблем.

Автор статьи напомнил, что около двух месяцев назад председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила направить украинской стороне девять миллиардов евро экстренных кредитов. К настоящему моменту блок договорился лишь о первоначальном транше, который покрывает лишь одну девятую часть вышеуказанной суммы.

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