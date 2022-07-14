Axios: Байден попросит на встрече с премьером Израиля увеличить военную помощь Украине

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14 июля 2022, 09:43

Президент США Джо Байден, Chris Kleponis - Pool via CNP / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден попросит на встрече с руководителем израильского правительства Яиром Лапидом увеличить военную помощь киевской стороне. Об этом проинформировал портал Axios.

В четверг американский лидер должен провести встречу в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом. Согласно сведениям сайта Axios, Байден попросит об увеличении военной помощи Украине.

До настоящего времени еврейское государство не поставляло Киеву современные вооружения.

Как сообщалось ранее сегодня, издание The Hill отметило, что после окончания специальной операции Москвы на Украине у российского президента Владимира Путина будет три пути.