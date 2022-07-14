The Hill: после завершения спецоперации России на Украине у Путина будет три пути

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14 июля 2022, 09:06

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

После окончания специальной операции России на украинской территории у президента Владимира Путина будет три пути. С соответствующим прогнозом, как информирует РИА Новости, выступило американское издание The Hill.

В публикации The Hill отмечается, что Путин может «начать военную кампанию» или предпринять попытку формирования альтернативы Организации Объединенных Наций. Третий сценарий, обозначенный в материале, — укрепление власти внутри России.

Как сообщалось ранее в четверг, в дипломатическом ведомстве Северной Кореи указали на то, что КНДР собирается развивать государственные отношения с республиками Донбасса, «следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы».