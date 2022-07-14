МИД КНДР: Северная Корея намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, «следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы»

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14 июля 2022, 08:37

Флаг КНДР, Winfried Rothermel / globallookpress.com

Северная Корея собирается развивать государственные отношения с республиками Донбасса, «следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы». На это, как пишет Telegram-канал РИА Новости, указали в министерстве иностранных дел КНДР.

«КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, "следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы", передает ЦТАК со ссылкой на письмо главы МИД Северной Кореи», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Накануне руководитель ДНР Денис Пушилин проинформировал, что Пхеньян признал независимый статус республики. Политический деятель назвал данную новость «победой».