КНДР признала Донецкую Народную Республику

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что Керейская Народно-Демократическая Республика признала независимость Донецкой Народной Республики.
«Корейская Народно-Демократическая Республика сегодня признала Донецкую Народную Республику», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Он также назвал «победой» эту новость и отметил укрепление Международного статуса ДНР.
Глава республики считает, что решение Кореи поможет наладить партнерство между ДНР и КНДР со стороны торговли и экономики.
Ранее сообщалось о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Сирией в связи с признанием ДНР и ЛНР.
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