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КНДР признала Донецкую Народную Республику

, 16:09

КНДР признала Донецкую Народную Республику
Глава ДНР Денис Пушилин, Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что Керейская Народно-Демократическая Республика признала независимость Донецкой Народной Республики.

«Корейская Народно-Демократическая Республика сегодня признала Донецкую Народную Республику», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он также назвал «победой» эту новость и отметил укрепление Международного статуса ДНР.

Глава республики считает, что решение Кореи поможет наладить партнерство между ДНР и КНДР со стороны торговли и экономики.

Ранее сообщалось о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Сирией в связи с признанием ДНР и ЛНР.

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