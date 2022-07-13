КНДР признала Донецкую Народную Республику

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13 июля 2022, 16:09

Глава ДНР Денис Пушилин, Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что Керейская Народно-Демократическая Республика признала независимость Донецкой Народной Республики.



«Корейская Народно-Демократическая Республика сегодня признала Донецкую Народную Республику», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.



Он также назвал «победой» эту новость и отметил укрепление Международного статуса ДНР.



Глава республики считает, что решение Кореи поможет наладить партнерство между ДНР и КНДР со стороны торговли и экономики.



Ранее сообщалось о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Сирией в связи с признанием ДНР и ЛНР.