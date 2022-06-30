Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией после признания Дамаском ДНР и ЛНР

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30 июня 2022, 20:26 Источник: "Свободная пресса"

Флаг Сирии, Maksim Konstantinov/globallook.com

Киев объявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией в ответ на признание Дамаском республик Донбасса. Об этом сообщила в четверг пресс-служба украинского МИД. При этом консульские отношения решено сохранить.

В сообщении внешнеполитического ведомства Украины отмечается, что решение было принято после признания Сирией суверенитета ДНР и ЛНР «в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года».

«Наша позиция четкая — мы максимально жестко реагируем на любые попытки подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины и защищаем национальные интересы всеми доступными способами, в том числе и на дипломатическом фронте», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В МИД Украины анонсировали также санкции в отношении физических и юридических лиц в Сирии.

О признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР МИД Сирии объявил в среду, 29 июня.