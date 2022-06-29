МИД Сирии: Дамаск официально признаёт независимость и суверенитет ДНР и ЛНР

Министерство иностранных дел Сирии объявило в среду, 29 июня, что власти САР приняли решение признать независимость и суверенитет ДНР и ЛНР.
Внешнеполитическое ведомство объявило, что официальный Дамаск решил признать суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик. Ближневосточная страна продолжает политику поддержки и дружественного курса по отношению к Российской Федерации.
Аналитики отмечают, что народ и власти Сирии помнят оказанную Москвой помощь. Касается ответная реакция и политических, и социальных, и экономических аспектов.