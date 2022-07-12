Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Тремасов заявил о признаках стабилизации российской экономики

Директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов во вторник, 12 июля, заявил, что в настоящий момент видны признаки стабилизации экономики Российской Федерации.
Кирилл Тремасов подчеркнул, что кризис в экономике РФ после введения санкций со стороны западных государств развивается по более "мягкой" траектории, чем предполагалось в начале весны текущего года. По словам директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ, уже сейчас заметны признаки стабилизации.
Тремасов обратил внимание на то, что, согласно данным Росстата, в апреле-мае спад ВВП составил около трех-четырех процентов, что, вероятно, в два раза меньше, чем ожидали экономисты.