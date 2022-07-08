Путин заявил, что Запад санкциями пытается сократить население на планете и усугубить кризис

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8 июля 2022, 22:15

Путин с бумагами, Kremlin Pool/ Global Look Press

Президент России Владимир Путин в пятницу, 8 июля, провёл совещание с главами министерств. Глава государства поднял вопрос разрушительной роли Запада в мировом экономическом кризисе.

«Наши компании должны быть готовы к введенному эмбарго ЕС на импорт нефти РФ, это уже обсуждалось», − подчеркнул в своём выступлении президент.

За стремлениями глобалистов прослеживаются определённые цели, о которых Путин также упомянул.

«Запад этими санкциями, в виду нынешнего конфликта, хочет сократить численность населения в мире, создавая ещё больший кризис», − заявил глава России.

Ранее стало известно, что западные страны не достигли экономического блицкрига в России. Об этом также на упомянутом совещании заявил российский лидер.