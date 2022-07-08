Путин уверен: Запад провалил экономический блицкриг в России

Аргументы Недели → Политика 13+

8 июля 2022, 18:02

Владимир Путин, Kremlin Pool/ Global Look Press

Западные страны не достигли экономического блицкрига в России. С таким заявлением выступил сегодня, 8 июля, президент Российской Федерации на совещании с правительством.

Глава государства подчеркнул, что Москва смогла при помощи действий Центробанка и вовремя принятых Кабмином мер, поддержанных Госдумой, предотвратить основные катаклизмы в экономическом секторе.

«И так называемый блицкриг, который задумали наши недоброжелатели в отношении России, экономический блицкриг, он конечно же провалился», − цитирует RT слова Путина.

Тем не менее, президент считает, что санкции со стороны Запада наносят ущерб экономике России и многие риски ещё сохраняются.