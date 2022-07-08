Экономист Ершов заявил, что заключение договоров для накопительной пенсии позволит гражданам РФ получить налоговые вычеты

Аргументы Недели → Экономика 13+

8 июля 2022, 12:35

пенсионное удостоверение, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Минтруд поручил ПФР проработать различные варианты выплаты накопительной части пенсии. Журналисты выяснили, какие нововведения могут одобрить российские власти и как они скажутся на гражданах.

Экономист Юрий Ершов отметил, что правительство Российской Федерации хочет дать жителям страны возможность накопить средства на старость. Эксперт выразил мнение, что данное нововведение может стать весьма востребованным среди молодежи.

По словам Ершова, накопительная пенсия распространена в странах Запада – молодые люди начинают откладывать средства, чтобы в старости им хватало на достойную жизнь. Экономист в беседе с ФБА "Экономика сегодня" выразил мнение, что России давно следовало перейти на подобный механизм.

Вероятно, чтобы получить в рамках новой пенсионной реформы налоговый вычет и софинансирование от государства россиянам придется вложить свои средства в негосударственные пенсионные фонды на срок минимум десять лет. Окончательное решение об этом, однако, еще не принято.

Юрий Ершов уточнил, что заключение пенсионного договора будет гарантией того, что после истечения установленного срока и при выходе на пенсию гражданин точно получит свои деньги и проценты. По мнению эксперта, решение копить на пенсию положительно скажется на благосостоянии пожилых людей и частично снимет нагрузку с Пенсионного фонда. Специалист, однако, считает, что не следует принуждать россиян к обязательному откладыванию денег.