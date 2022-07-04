Шмыгаль оценил план восстановления Украины в 750 миллиардов долларов

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4 июля 2022, 17:15 Источник: РИА "Новости"

премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Pavlo Gonchar/globallook.com

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на международной конференции по восстановлению страны в понедельник, 4 июля, заявил, что план восстановления Украины оценивается в 750 миллиардов долларов.

Денис Шмыгаль в рамках видеообращения выразил мнение, что ключевым источником восстановления должны стать конфискованные активы Российской Федерации и олигархов страны, которые, согласно разным оценкам, составляют от 300 до 500 миллиардов долларов.

Другими источниками должны стать инвестиции, гранты, льготные кредиты международных финорганизаций и стран-партнеров, а также бюджет страны.