Шмыгаль: Польша и Украина создадут совместное предприятие по производству оружия

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1 июня 2022, 19:59 Источник: РИА Новости

Денис Шмыгаль, фото из соцсети

Украина с Польшей начнут совместно производить оружие и военную технику. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в среду сообщил, что Киев и Варшава намерены создать совместное предприятие по изготовлению вооружения.

1 июня прошла межправительственная консультация с участием президента Украины Владимира Зеленского и премьера Польши Матеуша Моравецкого. В результате был заключен меморандум о создании украинско-польской постоянно действующей комиссии по налаживанию кооперации между субъектами хозяйствования Украины и Польши. По итогам заседания сторон Шмыгаль рассказал, что это выведет оборонное и военное сотрудничество между Киевом и Варшавой на новый уровень и позволит создать современные виды оборонительного оружия.