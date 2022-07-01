Bloomberg: новый пакет рестрикций ЕС против России может включать измененные правила транзита подсанкционных товаров в Калининград

Новый пакет рестрикций Европейского союза против Российской Федерации может включать измененные правила транзита товаров, подпадающих под действие санкций, на территорию Калининграда. Соответствующие сведения, как пишет Telegram-канал РИА Новости, оказались в распоряжении агентства Bloomberg.
«Новый пакет санкций ЕС против России может включать откорректированные правила транзита подсанкционных товаров в Калининград, передает Блумберг», — говорится в посте, появившемся в TG-канале.
Согласно информации американского агентства, основное внимание в новых ограничительных мерах Евросоюза будет сосредоточено на усилении уже существующих санкций.
Как сообщалось ранее в пятницу, в Bloomberg узнали, что ЕС разрабатывает рестрикции, которые затронут российское золото.