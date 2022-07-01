Bloomberg: Евросоюз разрабатывает новые санкции против Москвы, которые затронут золото из России

Европейский союз в настоящий момент занимается разработкой новых рестрицкий против Москвы, данные ограничительные меры затронут золото из Российской Федерации. Соответствующая информация, как пишет Telegram-канал ТАСС, оказалась в распоряжении американского агентства Bloomberg.
«Евросоюз разрабатывает новые санкции в отношении России, которые затронут российское золото, сообщают источники агентства Bloomberg», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.
Ранее американский государственный секретарь Энтони Блинкен сделал заявление о том, что планируемый отказ от импорта золота из РФ лишит страну ежегодных доходов в 19 млрд долларов.