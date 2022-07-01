Bloomberg: Евросоюз разрабатывает новые санкции против Москвы, которые затронут золото из России

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1 июля 2022, 14:38

Золото, Gennadii Khameliyanin / globallookpress.com

Европейский союз в настоящий момент занимается разработкой новых рестрицкий против Москвы, данные ограничительные меры затронут золото из Российской Федерации. Соответствующая информация, как пишет Telegram-канал ТАСС, оказалась в распоряжении американского агентства Bloomberg.

«Евросоюз разрабатывает новые санкции в отношении России, которые затронут российское золото, сообщают источники агентства Bloomberg», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Ранее американский государственный секретарь Энтони Блинкен сделал заявление о том, что планируемый отказ от импорта золота из РФ лишит страну ежегодных доходов в 19 млрд долларов.