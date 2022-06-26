Блинкен: планируемый отказ от импорта золота из России лишит ее ежегодных доходов в 19 млрд долларов

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26 июня 2022, 16:57

Глава Госдепа США Энтони Блинкен, Michael A. McCoy - Pool via CNP / globallookpress.com

Планируемый отказ от импорта золота из Российской Федерации лишит страну ежегодных доходов в 19 млрд долларов. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Энтони Блинкен, глава Государственного департамента Соединенных Штатов.

«Блинкен заявил, что планируемый отказ от импорта золота из России лишит ее ежегодных доходов в $19 млрд», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в воскресенье, американский президент Джо Байден вслед за руководителем правительства Великобритании Борисом Джонсоном указал, что страны «Большой семерки» запретят импорт золота из РФ.