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Аргументы Недели Политика 13+

Байден вслед за Джонсоном заявил, что страны «Большой семерки» запретят импорт золота из России

, 11:46

Байден вслед за Джонсоном заявил, что страны «Большой семерки» запретят импорт золота из России
Президент США Джо Байден, Yuri Gripas / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден вслед за главой британского правительства Борисом Джонсоном заявил, что государства, входящие в «Большую семерку», запретят импорт золота из Российской Федерации. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.

«Байден вслед за Джонсоном заявил, что страны "большой семерки" запретят импорт золота из России. Страны G7 объявят о введении запрета 28 июня, сообщило агентство Reuters», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Как сообщалось ранее в воскресенье, отечественный сенатор Алексей Пушков указал, что ограничительные меры в отношении РФ нацелены на ее долгосрочное изматывание.

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Политика

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В Японии получили 452 свидетельства наблюдения неопознанных объектов в небе

Частный японский исследовательский институт, специализирующийся на изучении материалов о неопознанных летающих объектах замеченных в Японии и за ее пределами, обнародовал результаты изучения 452 свидетельств о наблюдении неопознанных объектов в небе, полученных в 2022 году. Данные четырех свидетельств НЛО были признаны как «наиболее вероятные» свидетельства существования НЛО.