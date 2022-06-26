Аргументы Недели → Политика 13+

26 июня 2022, 11:46

Президент США Джо Байден, Yuri Gripas / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден вслед за главой британского правительства Борисом Джонсоном заявил, что государства, входящие в «Большую семерку», запретят импорт золота из Российской Федерации. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.

«Байден вслед за Джонсоном заявил, что страны "большой семерки" запретят импорт золота из России. Страны G7 объявят о введении запрета 28 июня, сообщило агентство Reuters», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Как сообщалось ранее в воскресенье, отечественный сенатор Алексей Пушков указал, что ограничительные меры в отношении РФ нацелены на ее долгосрочное изматывание.