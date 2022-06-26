Сенатор Пушков заявил, что антироссийские санкции нацелены на долгосрочное изматывание страны

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26 июня 2022, 07:14 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков, комментируя сообщения о возможном запрете импорта золота из РФ, заявил, что целью антироссийских санкций является долгосрочное финансовое и экономическое изматывание страны.

По словам Алексея Пушкова, отдельные меры в рамках "санкционной войны" против России могут содержать исключения, как это произошло ранее с эмбарго на поставки российской нефти в Европу.

Сенатор выразил мнение, что пересмотра общего курса в вышеуказанном вопросе не предвидится, несмотря на множество статей в западных СМИ о неэффективности рестрикций в отношении РФ.