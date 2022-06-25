Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

Президент Сербии Вучич: из-за санкций страна должна найти альтернативу российской нефти

, 14:20 Источник: РИА Новости

Президент Сербии Вучич: из-за санкций страна должна найти альтернативу российской нефти
Kremlin Pool/Global Look Press

Сербия из-за санкций Запада на поставки нефти танкерами из России должна найти альтернативу российской нефти, заявил президент страны Александр Вучич.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия вынуждена найти альтернативу российской нефти из-за санкций Запада. 

В субботу лидер Сербии обратился к гражданам с заявлением о проблемах с нефтепродуктами в стране.

«Проблема с нефтью весьма сложная. Сейчас Сербия  близка к самой низкой цене нефтепродуктов на заправках региона. Но мы в ужасно тяжелой ситуации, две большие компании не импортируют дизель и бензин, потому что им это невыгодно и осталась лишь Нефтяная индустрия Сербии».

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Китай поддержит Афганистан после землетрясения, направив гуманитарную помощь на сумму 7,5 миллионов долларов

Правительство Китая приняло решение направить пострадавшему от сильного землетрясения Афганистану гуманитарную помощь на сумму 50 миллионов юаней, в том числе палатки, одеяла, раскладушки и другие предметы первой необходимости, в которых экстренно нуждаются пострадавшие от стихийного бедствия люди. Об этом заявил в субботу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Политика