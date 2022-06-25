Президент Сербии Вучич: из-за санкций страна должна найти альтернативу российской нефти

Аргументы Недели → Общество 13+

25 июня 2022, 14:20 Источник: РИА Новости

Kremlin Pool/Global Look Press

Сербия из-за санкций Запада на поставки нефти танкерами из России должна найти альтернативу российской нефти, заявил президент страны Александр Вучич.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия вынуждена найти альтернативу российской нефти из-за санкций Запада.

В субботу лидер Сербии обратился к гражданам с заявлением о проблемах с нефтепродуктами в стране.

«Проблема с нефтью весьма сложная. Сейчас Сербия близка к самой низкой цене нефтепродуктов на заправках региона. Но мы в ужасно тяжелой ситуации, две большие компании не импортируют дизель и бензин, потому что им это невыгодно и осталась лишь Нефтяная индустрия Сербии».