Financial Times сообщает, что глава «Нафтогаза» Витренко призвал Европу «потерпеть экономическую боль»

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1 июля 2022, 12:18 Источник: РИА "Новости"

флаги Евросоюза, https://unsplash.com/photos/C241mbgtgys

Глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко в пятницу заявил, что опасается лишения поддержки со стороны западных политиков, а также призвал лидеров стран Европы "держаться перед лицом экономической боли".

Юрий Витренко выразил уверенность в том, что отлучение Европы от газа из России, который составлял примерно треть всего импорта ЕС до начала проведения спецоперации России на Украине, причинило бы континенту "экономическую боль".

Глава "Нафтогаза" отметил, что политики на Западе боятся роста цен, а также рецессии, что в значительной мере ограничивает их во введении рестрикций против РФ. Витренко допустил, что эти страхи в будущем заставят европейские страны полностью прекратить поддержку Украины.