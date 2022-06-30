Путин: рост цен на газ никак не связан с российской спецоперацией в Украине

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30 июня 2022, 17:46 Источник: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Джоко Видодо, фото с сайта Кремля.

Рост цен на газ в Европе начался еще год назад и является следствием ошибочной политики западных стран. Он никак не связан с российской спецоперацией. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг в ходе встречи со своим индонезийским коллегой Джоко Видодо.

Индонезийский лидер выразил озабоченность, что из-за высоких цен на газ возникли проблемы на мировом рынке удобрений. Владимир Путин пояснил, что никакой связи спецоперации с ценами на газ нет.

«Все началось еще год назад и связано было с ошибочной энергетической политикой западных стран. В результате этих очевидных ошибок в области энергетики резко выросли цены на газ, который является одним из основных продуктов для производства удобрений. Выросли цены. Многие компании просто закрылись, потому что стало экономически нецелесообразно производить эти продукты», - пояснил Путин.

Накануне встречи с российским президентом Джоко Видодо посетил Киев и предложил Владимиру Зеленскому передать личное послание для Путина.