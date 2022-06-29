Sky News: президент Индонезии Видодо предложил Зеленскому передать личное послание Путину

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29 июня 2022, 21:48 Источник: ТАСС

Президент Индонезии Джоко Видодо. Фото: Bernd von Jutrczenka/globallook.com

Президент Индонезии Джоко Видодо, который посетил Киев в среду, предложил во время встречи Владимиру Зеленскому передать личное послание Владимиру Путину, сообщил телеканал Sky News (Великобритания). Переговоры Видодо с президентом России запланированы на 30 июня.

«Хотя этого очень сложно добиться, я заявил о важности мирного решения. <...> Я предложил передать послание президента Зеленского президенту Путину, с которым я вскоре встречусь», - заявил Видодо после переговоров в Киеве.

При этом телеканал сообщил, что у него нет информации о том, воспользовался ли предложением индонезийского президента Зеленский.