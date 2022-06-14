Политический аналитик Дор: США допустили ошибку, оценивая потенциал экономики России

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14 июня 2022, 19:17 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Политический аналитик Джеймс Дор заявил, что американское правительство допустило ошибку решив, что президент Российской Федерации Владимир Путин "блефует" насчет экономической мощи страны.

Джеймс Дор напомнил, что в 2014 году сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что в экономическом смысле РФ можно сопоставить с Италией. Парламентарий тогда признался, что не понимает, как Владимир Путин "выигрывает партию в покер, имея на руках настолько слабые карты".

Политический аналитик заметил, что в настоящий момент рубль становится самой надежной валютой в мире, а также добавил, что Москва побеждает в экономическом противостоянии с Западом. По словам Дора, обратный эффект от антироссийских рестрикций вызывает увеличение цен на топливо и продукты питания по всему миру. Эксперт заметил, что Запад крайне редко допускал в оценке экономик столь чудовищные ошибки.

Джеймс Дор выразил мнение, что российскую экономику корректнее было бы сравнивать с немецкой, которая является крупнейшей в Европе, или даже японской.