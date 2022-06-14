Медведев выразил мнение, что Запад не прекратит попытки уничтожить экономику РФ

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14 июня 2022, 18:36 Источник: Telegram

зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, MIT Russia / globallookpress.com

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что в своем рвении уничтожить российскую экономику Запад будет идти до конца, в частности, вводить все новые санкции.

Дмитрий Медведев также выразил уверенность в том, что западные государства под надуманными предлогами продолжат исключать Россию из различных организаций.

Напомним, накануне вечером старший заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Дерек Хоган заявил, что США вместе с партнерами по G7 в настоящий момент работают над ужесточением антироссийских санкций.