Медведев выразил мнение, что Запад не прекратит попытки уничтожить экономику РФ

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что в своем рвении уничтожить российскую экономику Запад будет идти до конца, в частности, вводить все новые санкции.
Дмитрий Медведев также выразил уверенность в том, что западные государства под надуманными предлогами продолжат исключать Россию из различных организаций.
Напомним, накануне вечером старший заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Дерек Хоган заявил, что США вместе с партнерами по G7 в настоящий момент работают над ужесточением антироссийских санкций.