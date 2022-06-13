Сотрудник Госдепа Хоган заявил, что США и партнеры по G7 работают над ужесточением антироссийских санкций

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13 июня 2022, 22:52 Источник: РИА "Новости"

флаг США, Фотограф: ATC Comm Photo: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/306765/

Старший заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Дерек Хоган заявил, что США вместе с партнерами по G7 в настоящий момент работают над ужесточением антироссийских санкций.

Дерек Хоган уточнил, что Вашингтон и его партнеры по "Большой семерке" сейчас активно занимаются вопросом возможности усиления санкционного пакета против РФ.

Сотрудник Госдепа на вопрос представителей средств массовой информации, могут ли замороженные активы Центрального банка России быть направлены на нужды реконструкции Украины, ответил, что для этого следует устранить целый ряд юридических препятствий.