The Hill: США понесут ощутимый ущерб от ограничения поставок обогащённого урана из России

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13 июня 2022, 15:21

Станция по обогащению урана, Rosatom/ Globallookpress.com

Если из России прекратится поставка обогащённого урана, то реакторы американских АЭС ощутят негативные последствия. Такую информацию сообщают в понедельник, 13 июня, научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар.

«Это может привести к остановке реакторов, а учитывая, что атомная энергетика составляет более 20 процентов генерирующих мощностей в некоторых районах страны, цены на электроэнергию подскочат даже выше сегодняшней инфляции», − значится в статье авторов для американского The Hill.

Специалисты подчёркивают, что Россия занимает значительную долю на мировом рынке ядерной энергии.

Отдельно Боуэн и Даббар уточнили, что значительное число ядерных реакторов и их комплектующих в западных странах произведены в России.