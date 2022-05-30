Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Экономика 13+

Шведский парламентарий Олссон усомнилась в связи между ростом цен на электроэнергию и спецоперацией на Украине

, 12:27

Шведский парламентарий Олссон усомнилась в связи между ростом цен на электроэнергию и спецоперацией на Украине
флаг Швеции, pixabay.com

Шведский парламентарий Лотта Олссон в обращении к министру энергетики страны Хашаяру Фарманбару усомнилась в том, что рост цен на электроэнергию в королевстве связан со спецоперацией РФ на Украине.

Лотта Олссон подчеркнула, что уже прошлой зимой стоимость электроэнергии в Швеции находились "на высоком уровне". К настоящему моменту цена ниже не стала, но власти страны утверждают, что это связано со специальной операцией на Украине, начавшейся в конце февраля.

Как сообщает RT, парламентарий поинтересовалась у шведского министра энергетики, действительно ли он по-прежнему считает конфликт на Украине причиной "ценового шока" в энергетической отрасли королевства в 2022 году.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram