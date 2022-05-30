Шведский парламентарий Олссон усомнилась в связи между ростом цен на электроэнергию и спецоперацией на Украине

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30 мая 2022, 12:27

флаг Швеции, pixabay.com

Шведский парламентарий Лотта Олссон в обращении к министру энергетики страны Хашаяру Фарманбару усомнилась в том, что рост цен на электроэнергию в королевстве связан со спецоперацией РФ на Украине.

Лотта Олссон подчеркнула, что уже прошлой зимой стоимость электроэнергии в Швеции находились "на высоком уровне". К настоящему моменту цена ниже не стала, но власти страны утверждают, что это связано со специальной операцией на Украине, начавшейся в конце февраля.

Как сообщает RT, парламентарий поинтересовалась у шведского министра энергетики, действительно ли он по-прежнему считает конфликт на Украине причиной "ценового шока" в энергетической отрасли королевства в 2022 году.