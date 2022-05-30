Российские военные с начала спецоперации уничтожили 451 украинскую установку РСЗО и 183 самолета

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30 мая 2022, 11:35 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, MOD Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил в понедельник, что с начала спецоперации РФ на Украине были уничтожены более 450 украинских установок РСЗО.

Игорь Конашенков заявил, что в общей сложности за время специальной операции на Украине были ликвидированы 183 украинских самолета, 128 вертолетов, 1 064 БПЛА, 325 ЗРК, 451 установку РСЗО.

Кроме того, российские военные уничтожили 3 323 танка и других боевых бронированных машин ВСУ, 3 294 единицы специальной военной автотехники, а также 1 731 орудие полевой артиллерии и миномет.