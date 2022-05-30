Российская авиация за сутки поразила 67 районов сосредоточения живой силы ВСУ

Аргументы Недели → Политика 13+

30 мая 2022, 11:08

Cy-35, сайт Минобороны

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков в понедельник, 30 мая, заявил, что за минувшие сутки авиация РФ уничтожила 320 боевиков и 47 единиц ВСУ.

Игорь Конашенков отметил, что высокоточные ракеты воздушного базирования за прошедшие 24 часа поразили два командно-наблюдательных пункта батальонов Вооруженных сил Украины, 34 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также узел связи.

Кроме того в МО РФ сообщили, что оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразила 68 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники и ликвидировала три пункта управления.