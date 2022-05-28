Bloomberg сообщил о трудностях с оплатой внешнего долга России

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28 мая 2022, 21:50 Источник: URA.ru

Доллары, CHROMORANGE / Bilderbox/globallook.com

Оплата внешнего госдолга России 27 мая не прошла, таким образом РФ близка к техническому дефолту. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg.

Как сообщалось ранее, Минфин США не продлил лицензию для обслуживания внешнего долга России, поэтому 27 мая она не смогла произвести оплату по долговым обязательствам в долларах.

«Россия вернулась к обратному отсчету дефолта, а очередной платеж по облигациям находится под вопросом. По состоянию на вечер пятницы купонные выплаты в евро и долларах на сумму около 100 миллионов долларов не поступили на счета инвесторов», — сообщил Bloomberg.

Между тем, российские власти не признают угрозы дефолта, поскольку средств для оплаты долговых обязательств у РФ достаточно. Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, в ситуации запрета расчетов в валюте долг будет выплачиваться рублями.

В свою очередь министр финансов России Антон Силуанов утверждал, что Россия будет обращаться в суды, если Запад объявит ей дефолт по неисполнению обязательств.