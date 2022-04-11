Министр финансов РФ Силуанов: Россия будет обращаться в суды, если Запад объявит ей дефолт по еврооблигациям

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11 апреля 2022, 09:45 Источник: Известия

Антон Силуанов, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Россия будет обращаться в суды, если Запад объявит ей дефолт по неисполнению обязательств по еврооблигациям, заявил Министр финансов России Антон Силуанов в интервью для «Известий».

Силуанов сообщил, что с российской стороны были предприняты все необходимые действия, чтобы инвесторы получили свои выплаты. Также он отметил, что обращаться в западный суд придётся, однако «это будет непростой процесс», так как нынешний кризис показал подвижность устоев западной судебной системы, отсутствие объективности.

На вопрос о мотивах Запада объявить дефолт России, Силуанов ответил, что таком образом будет нанесён «удар по имиджу страны».

«Если есть возможность каким-то образом ограничить активность наших предпринимателей, причинить вред нашим людям, нанести ущерб имиджу страны, а дефолт — это удар по имиджу страны как надежного заемщика, Запад будет всеми силами стараться реализовать это», — заявил Антон Силуанов в беседе с «Известиями».

Министр финансов РФ уточнил, что общий объём госдолга РФ составляет около 21 трлн. рублей.