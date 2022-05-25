Политолог Маркин: США добиваются технического дефолта РФ, чтобы убедить Евросоюз отказаться от российских нефти и газа

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25 мая 2022, 11:26 Источник: "Экономика сегодня"

Доллары, CHROMORANGE / Bilderbox/globallook.com

США добиваются технического дефолта России в том числе для того, чтобы убедить страны Евросоюза отказаться от российских энергоресурсов, считает кандидат политических наук Александр Маркин.

Минфин США не продлил лицензию для обслуживания внешнего долга России. Это значит, что 27 мая наша страна не сможет произвести оплату по долговым обязательствам в долларах. Таким образом, у Соединенных Штатов появится повод объявить Россию банкротом.

Маркин считает, что у аннулирования лицензии есть и другая цель — убедить страны Евросоюза отказаться от российских энергоносителей.

«Главная цель – убедить страны ЕС отказаться от энергоресурсов России, в том числе от газа, потому что Москва якобы не может выполнять взятые на себя обязательства», – пояснил политолог.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после отзыва американским минфином лицензии Россия будет платить по своим внешним долгам в рублях.