Володин посоветовал США и их «сателлитам» привыкать к рублю

Россия станет производить выплаты по своему внешнему долгу в рублях после отзыва минфином США лицензии на обслуживание госдолга РФ. Об этом написал во вторник в своем телеграм-канале спикер госдумы Вячеслав Володин.
По его мнению, запретив выплаты по долгу в долларах, Вашингтон намерен создать проблемы для России.
«На этот вызов у нашей страны есть решение», - заявил Володин.
Он сообщил, что все необходимые средства для погашения долга у России есть, и в ситуации запрета расчетов в валюте долг будет выплачиваться рублями.
«Тем более опыт взаиморасчетов в рублях у нас есть. Контракты по газу это показали. А США и сателлиты, поддерживающие их решения, пусть привыкают к рублю», - резюмировал председатель Госдумы.
Ранее Володин упрекнул страны Запада в том, что вводя незаконные санкции против России, они спровоцировали рост цен на энергоресурсы и еду в мире.