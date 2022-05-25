Володин посоветовал США и их «сателлитам» привыкать к рублю

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25 мая 2022, 10:29 Источник: Telegram

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, Russian State Duma Press Service/globallook.com

Россия станет производить выплаты по своему внешнему долгу в рублях после отзыва минфином США лицензии на обслуживание госдолга РФ. Об этом написал во вторник в своем телеграм-канале спикер госдумы Вячеслав Володин.

По его мнению, запретив выплаты по долгу в долларах, Вашингтон намерен создать проблемы для России.

«На этот вызов у нашей страны есть решение», - заявил Володин.

Он сообщил, что все необходимые средства для погашения долга у России есть, и в ситуации запрета расчетов в валюте долг будет выплачиваться рублями.

«Тем более опыт взаиморасчетов в рублях у нас есть. Контракты по газу это показали. А США и сателлиты, поддерживающие их решения, пусть привыкают к рублю», - резюмировал председатель Госдумы.

Ранее Володин упрекнул страны Запада в том, что вводя незаконные санкции против России, они спровоцировали рост цен на энергоресурсы и еду в мире.