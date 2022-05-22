В России продажи застройщиков рухнули до 99%

Аргументы Недели → Экономика 13+

22 мая 2022, 11:43 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

По данным системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro, в апреле продажи девелоперов в Кургане снизились на 97%, в Казани — на 98%, в Волгограде — на 99%. Число сделок на первичном рынке сократилось в Нижнем Новгороде на 76%, в Тюмени и Севастополе — на 80%, в Екатеринбурге — на 84%. Подобное наблюдается и в других городах. Эксперты предрекают банкротства среди региональных застройщиков к началу осени.



Коммерческий директор девелоперской компании Glincom Кристина Дудко назвала несколько причин, которые привели к резкому сокращению продаж. Во-первых, экономический кризис, из-за которого многие россияне не готовы делать крупные покупки. Кроме того, они опасаются, что дома могут не достроить. Во-вторых, инвесторы перестали вкладываться в недвижимость из-за роста ставок по депозитам. И в-третьих, рост ипотечных ставок.



Интересно, что те малочисленные сделки, которые составили хоть какие-то продажи, были проведены с помощью ипотеки.



«Многие потенциальные покупатели жилья взяли паузу в связи с изменениями ставки по льготной ипотеке, которую нельзя рефинансировать в случае снижения», — отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.



Напомним, что льготную ипотеку под 6% на новостройки ввели весной 2020 года в качестве поддержки застройщиков во время пандемии. В связи с ростом ключевой ставки ЦБ весной 2022 года с 1 апреля стоимость кредитов составляла уже 12% годовых, а также вернулись прежние лимиты. С 1 мая ставка опустилась до 9%. В Госдуме допустили дальнейшее снижение показателя.



По мнению Кристины Дудко, риск банкротства выше у компаний, имеющих высокую кредитную нагрузку.



«Дальнейшее падение спроса может сильно повлиять на рынок недвижимости. Он входит в стагнацию, которая обещает быть длительной. В зоне риска — региональные девелоперы. Волна их банкротств может начаться осенью или в конце года», — считает заместитель генерального директора «ДомДА» Дмитрий Екимов.



