Турецкий экономист Карагель заявил, что из-за вопроса поставок российского газа Европа раскололась надвое

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12 мая 2022, 09:08 Источник: РИА "Новости"

газовая труба, pixabay.com

Турецкий экономист Эрдал Карагель в своей колонке для издания Yeni Safak в четверг заявил, что Европа раскололась из-за вопроса поставок российского газа, а также энергозависимости от Москвы.

Эрдал Карагель отметил, что зависимость стран ЕС от природного газа составляет примерно 40 процентов, причем многие государства полностью зависят от России. К настоящему моменту сохраняются серьезные разногласия между европейскими странами по поводу того, как именно решить эту проблему. Более того, окончательное решение не принято и по вопросу возможности оплаты российского газа рублями.

"Иными словами, Европа расколота надвое", – заметил турецкий экономист.