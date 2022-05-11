Минэнерго: Россия и Белоруссия утвердили переход на оплату аза в рублях

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11 мая 2022, 16:19

Кран на рублях, Astrel.com/ globallookpress.com

Расчёты между Россией и Белоруссией за поставки газа будут осуществляться в российских рублях. Такое заявление сделали в среду, 11 мая, в Министерстве энергетики РФ.

«Министр энергетики России Николай Шульгинов и министр энергетики Республики Белоруссия Виктор Каранкевич подписали протоколы о внесении изменений в межправсоглашение по поставкам природного газа в Белоруссию», − цитирует ТАСС заявление пресс-службы ведомства.

Российские энергетики заявили, что Минск заключил с Москвой договор о формировании цены на газ в 2022 году в привязке к рублю. Условия соглашения сформированы по состоянию на период с апреля и до конца текущего года.

Министр энергетики РФ Шульгинов отметил, что Москва в полном объёме намерена выполнять взятые на себя обязательства по поставке энергоресурсов в Белоруссию.