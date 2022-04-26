Парламентарий Бессараб одобрила идею о бесплатных завтраке и обеде для начальной школы

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26 апреля 2022, 11:03

Порция обеда, Zamir Usmanov/ Global Look Press

Депутат Государственной Думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб обсудила с журналистами RT идею, предложенную коллегой-парламентарием Василием Власовым о бесплатном двухразовом питании для учеников 1- 4 классов, если продолжительность учебного времени составляет более трёх часов.

«Конечно, я поддерживаю такое предложение», − цитирует агентство слова Бессараб. Парламентарий подчеркнула, что уже существуют школы, где уже могут предложить и завтрак, и обед.

Причём, по словам депутата, государству необходимо увеличить финансирование питания школьников.

«Безусловно, сегодня много об этом говорят, и это правильно. Нужно добавить средств на горячее питание, так как цены изменились», − резюмировала Бессараб.

Ранее парламентарий Власов предложил внедрить бесплатное двухразовое питание для учеников начальных классов.

Ранее сообщалось, что за прошедший год стоимость борщевого набора без учета мяса выросла практически вдвое. Цена картошки увеличилась на 40 %. Такого скачка даже близко не было, если посмотреть динамику за продолжительный период с 2014 до 2021. То есть за 7 лет цены на продукты не повышались так, как сейчас всего за год. Правительство уже озаботилось этим вопросом и принимает ряд мер.