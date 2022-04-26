Овощи из борщевого набора за год подорожали почти в два раза, но власти собираются принимать меры

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26 апреля 2022, 10:17

Фото: Global Look

За прошедший год стоимость борщевого набора без учета мяса выросла практически вдвое. Цена картошки увеличилась на 40 %. Такого скачка даже близко не было, если посмотреть динамику за продолжительный период с 2014 до 2021. То есть за 7 лет цены на продукты не повышались так, как сейчас всего за год. Правительство уже озаботилось этим вопросом и принимает ряд мер.

Михаил Мишустин заявил, что страна обеспечила себя картофелем более чем на 90 %. А овощами – почти на 87 %. По словам премьера, есть и потенциал для роста, в том числе благодаря увеличению урожая в теплицах. «В то же время рентабельность производства овощей – «ниже других культур», – сказал он.

Для помощи агропромышленному комплексу будут изменены правила предоставления субсидий регионам. Как отметил Мишустин, на господдержку могут рассчитывать не только малый и средний бизнес, но и и владельцы личных подсобных хозяйств.

Финансовую помощь выделят из федерального бюджета. При этом Крым, Севастополь и дальневосточные регионы получат более высокий коэффициент. Это обусловлено их повышенными планами производства картофеля и других овощей. Так что, как уверяют власти, у россиян появится широкий выбор качественных продуктов по доступным ценам.