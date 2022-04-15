Максим Орешкин: Запад не намерен прекращать де-факто объявленную экономическую войну против России и будет вводить новые санкции

Аргументы Недели → Экономика 13+

15 апреля 2022, 13:11

Помощник президента России Максим Орешкин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Запад не намерен прекращать де-факто объявленную экономическую войну против Российской Федерации и будет вводить новые санкции. Соответствующую точку зрения озвучил Максим Орешкин, помощник президента РФ.

«Западные страны не собираются прекращать де-факто объявленную ими экономическую войну против России и будут вводить новые санкционные пакеты, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия-24"», — пишет Telegram-канал ТАСС.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Белый дом указал на то, что Соединенные Штаты не планируют возвращать российским бизнесменам их активы, арестованные в связи с ограничительными мерами в отношении Москвы.