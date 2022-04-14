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Белый дом: США не планируют возвращать российским бизнесменам их активы, арестованные в связи с санкциями против Москвы

, 17:54

Белый дом: США не планируют возвращать российским бизнесменам их активы, арестованные в связи с санкциями против Москвы
Белый дом, pixabay.com

Соединенные Штаты не планируют возвращать российским бизнесменам их активы, которые были арестованы в связи с ограничительными мерами, введенными в отношении Москвы. С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, выступил Белый дом.

«Белый дом: США не планируют возвращать российским бизнесменам их активы, которые были арестованы в связи с введенными против России санкциями», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, Белый дом указал на то, что никаких контактов между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом «на горизонте» пока нет.

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